Tornano le ’Letture al parco’ per i piccoli Ci pensano i volontari di ’Nati per leggere’

Con l’arrivo della primavera si può tornare a leggere un buon libro in buona compagnia e magari all’aria aperta. Appena le condizioni meteo lo hanno permesso la biblioteca comunale di Montegiorgio intitolata a Monsignor Germano Liberati, in collaborazione con l’amministrazione, ha riproposto l’iniziativa ‘Letture al Parco’. Si tratta di letture animate rivolte a bambini con età compresa fra 0 e 6 anni con relativi genitori, che si svolgeranno in forma itinerante nei parchi del paese grazie all’impegno dei volontari dell’associazione ‘Nati per leggere’. Durante il periodo invernale si sono tenuti diversi appuntamenti in biblioteca di questo genere, ma la possibilità di assaporare i primi tepori stagionali con le giornate che si sono fatte più lunghe, ha spinto gli organizzatori a trasferire il tutto all’aperto. I primi due appuntamenti di questa primavera si terranno domani 26 maggio alle 17,15 presso il parco della zona residenziale di Castagneto a ridosso del Centro storico; l’iniziativa verrà replicata mercoledì 31 maggio sempre alle 17,15 nel nuovo parco di Piane. L’iniziativa è aperta a tutti, in caso di maltempo le letture animate si sposteranno nei locali della biblioteca comunale.

a. c.