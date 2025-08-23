Tornano le sfide per il campionato

Domenica gli atleti delle squadre agonistiche 2.4mR e Hansa 303 tornano a sfidarsi per il Campionato Liberi nel Vento 2025. Mentre sono a pieno regime i corsi vela questo fine settimana, riparte l’attività agonistica con la terza prova del Campionato 2025 Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda. I timonieri della classe velica 2.4mR e Hansa 303, imbarcazioni di riferimento della Federazione Italiana Vela per l’attività paralimpica, torneranno in mare per sfidarsi nel campo di regata che sarà posto davanti al porto turistico.

Una regata che sarà utile agli atleti per un ottimo allenamento in vista della quarta ed ultima tappa della Regata Interzonale – Campionato Interzonale 2025 del Medio Adriatico che sarà organizzato dalla Liberi nel Vento il 6 e 7 Settembre. Dopo la tappa di Rimini, Ravenna e Giulianova, gli atleti della classe Hansa 303 di Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna giungeranno a Porto San Giorgio per contendersi il titolo di Campione Interzonale IX, X ed XI Zona FIV.

La settimana successiva, dal 12 al 14 Settembre la base nautica sarà a disposizione della Federazione Italiana Vela che organizzerà un corso di vela istruttori per attività Para Sailing, vela per tutti.