Tornano le vele di San Martino. Oggi e domani la regata sul lago

Tutto pronto per la 16esima edizione della regata valica ‘Le Vele di San Ruffino’, che si svolgerà oggi e domani sulle incantevoli acque del lago di San Ruffino incastonato fra i Sibillini. L’evento è stato annunciato con grande solennità a Monte San martino, presenti i sindaci e amministratori dei comuni coinvolti: Amandola, Montefalcone Appennino, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano e appunto Monte San Marino, presente Carlo Iommi della Lega navale, a rendere possibile la realizzazione dell’evento alcuni partner storici come il Consorzio di Bonifica che concede l’uso del bacino, la Cna di Fermo e Camera di Commercio delle Marche e altri ancora. "Quest’anno il ponte della diga verrà illuminato con il tricolore, un regalo che il Consorzio di Bonifica fa alla manifestazione – racconta Stefano Castori, ideatore della manifestazione –. La gara Open, che unisce campioni e dilettanti, fa parte della grande festa dello sport e del turismo che da anni abbiamo costruito. La rete territoriale attorno alle Vele si struttura, coinvolgendo imprese e istituzioni, oltre che le associazioni, con in testa la Cna di Fermo. Portiamo persone, soprattutto generiamo turismo riempiendo le strutture ricettive dell’area. Per questo stiamo organizzando tra i sei borghi, fermani e maceratesi, che si affacciano sul lago, iniziative di promozione delle bellezze artistiche e culinarie custodite in questi scrigni con tour che coinvolgeranno i velisti e i tanti turisti che il 3 e 4 sceglieranno le vele di San Ruffino. Stiamo già lavorando per creare le condizioni affinché questa manifestazione raggiunga un valore internazionale".

Sono state confermate tutte quelle attività che negli anni sono divenute un emblema de ‘Le Vele di San Ruffino’. Si parte dalla regate per le classi Ilca e Optimist, gli equipaggi provenienti da tutta Italia, saranno abbinati ai comuni partecipanti e in base alla sommatoria dei punti sarà assegnato il trofeo. Saranno organizzate visite guidate intorno al lago e nei comuni, ci sarà un mercatino con le eccellenze artigianali e gastronomiche del territorio, ma soprattutto sarà l’occasione di vivere le bellezze paesaggistiche e la tranquillità di un luogo incantato. Tra le novità introdotte quest’anno: lo spettacolo teatrale a bordo lago sul tema delle api al termine delle premiazioni che si svolgerà di domenica pomeriggio.

Alessio Carassai