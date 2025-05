Torneo cavalleresco, parte la sfida

E’ partita dal nuovissimo ‘Teatro Ideale’ la 57esima edizione del Torneo cavalleresco di Castel Clementino che si svolgerà a Servigliano dall’8 al 17 agosto. Nell’accogliente e rinnovata struttura, è stata presentata di fronte ad un pubblico numeroso e attento, la manifestazione storica che anima Servigliano nel mese di agosto, ma che di fatto tiene impegnata la comunità per tutto l’anno. A presentare l’edizione 2025 il sindaco Marco Rotoni, insieme al direttore artistico Gianluca Viozzi, alla voce del torneo Maurizio Marinozzi, oltre a Luigina Rossi presidente della Pro Loco che svolgerà la funzione di servizio accoglienza, Luca Mercuri presidente del Gams (Gruppo Alfieri e Musici Storici) e Fabio Paci che ha voluto snocciolare qualche dato relativo alla manifestazione. Il Torneo di Castel Clementino è iniziato nel 1969 e da allora non si è mai fermato, neppure per il sisma o per la pandemia, è classificato al 9° nella graduatoria nazionale fra i tornei storici in rapporto alla popolazione; inoltre alla manifestazione partecipano a vario titolo 800 persone su una popolazione complessiva di 2.200 abitanti.

"Il Torneo cavalleresco è un momento di coesione per tutta la comunità – dichiara Marco Rotoni -. Un elemento che lega le generazioni, una passione che alimenta i residenti che rendono Servigliano unica e capace di ragionare in grande".

"Presentare il Torneo per me è sempre un momento di grande emozione – racconta Gianluca Viozzi – ma il nostro obiettivo è anche quello di regalarle al pubblico che viene a Servigliano". Dopo la presentazione del programma, spazio ai rioni che rappresentano l’anima viva e vitale della manifestazione, che hanno presentato date e cavalieri: per rione Porta Navarra il console Paolo Pipponzi con la dama Benedetta Minnetti e il cavaliere riconfermato Nicholas Lionetti; per rione Santo Spirito il console Marco Rossi, con la dama Chiara Bartucci e il blindatissimo Luca Innocenzi; per rione Porta Marina aria di cambiamento con il console Marco Pompozzi, la dama Ilaria Vita e il cavaliere aretino Adalberto Rauco; per rione Paese Vecchio l’inossidabile console Giancarlo Ferretti, la dama Sofia Morichetti e il cavaliere Daniele Scarponi; per la municipalità rione San Marco il console Marco Rotoni e il giovane e in crescita cavaliere serviglianese Mario Cavallari. La rincorsa per la Giostra dell’anello è iniziata e domenica 25 ci saranno già le prime prove ufficiale al campo di gara.

Alessio Carassai