Torneo del Fermano 2023: 32 squadre e 9 regioni per un evento in crescita

E’ giunto alla sesta edizione ma non smette di crescere il Torneo del Fermano, riservato agli Esordienti, nato nel 2018 da un’idea di Gianluca De Angelis con la sponda organizzativa dell’Afc Fermo e in programma dal 13 al 15 giugno. Presenti i rappresentati delle società e gli amministratori dei comuni coinvolti che saranno sedi delle gare: oltre alle cinque fermane Fermo, Pedaso, Montegiorgio, Porto San Giorgio e Altidona quest’anno si è aggiunta Cupra Marittima. Presente anche il Presidente della Provincia Michele Ortenzi.

A sottolineare i numeri e l’importanza dell’evento Donatello Recchi dell’Afc Fermo: "Abbiamo iniziato nel 2018 con 12 squadre, tra Fermo e Pedaso. Quest’anno raggiungiamo le 32 formazioni, 6 comuni coinvolti, 6 società locali coinvolte nell’organizzazione, 11 club professionisti al via, ben 9 regioni rappresentate e tutte le provincie marchigiane. Ospitiamo una società professionista per ogni girone e la finalità è quella per tutti gli ospiti di riuscire a conoscere il nostro territorio, con tutte le amministrazioni coinvolte e che possono mettere in evidenzia le proprie peculiarità. Grazie alle strutture che ospiteranno iu ragazzi che credono in noi e permettono a questo torneo di crescere".

Sulla stessa linea Gianluca De Angelis: "Manca l’ultimo step, aprire alle società internazionali. Non manca molto, servirebbe da subito mettere in piedi organizzazione per il prossimo anno, in modo da permettere loro di organizzarsi, penseremo anche di lavorare su questo".

Previsti dunque 8 gironi da quattro squadre: le prime due classificate accederanno alla fase finale per la conquista del trofeo, la terza e la quarta invece proseguiranno per il Memorial Candido Pierleoni. Previsti anche due premi individuali quello del Miglior Portiere dedicato al papà di Gianluca De Angelis e il Miglior giocatore dedicato a Giovanni Pompei.

Ecco la suddivisione dei gironi. Girone A (al Bruno Recchioni): Bologna, Oltresarca S.S. Stivo, Nova Montello, Caldarola. Girone B. (al Bruno Recchioni): Verona, Torre de Roveri, Bastia, Afc Fermo. Girone C (ad Altidona): Monza, Cesena, Terracina, Altidona. Girone D (al Comunale Vecchio Porto San Giorgio): Roma, Rimini, Concorrezzese, Borgo Rosselli. Girone E (al Pelloni Porto San Giorgio): Sampdoria, Mandolesi, Brusaporto, Ponterosso Calcio. Girone F (a Cupra Marittima): Juventus, Sambenedettese, Villa San Martino, Cuprense. Girone G (a Montegiorgio): Atalanta, Maceratese, Montegiorgio, Atletico Gubbio. Girone H (a Pedaso): Torino, Ancona, Gubbio, PedasoCampofilone.