‘Torneo del Fermano’: la meglio gioventù dà esempio e spettacolo

Fermo si conferma città dello sport e dei giovani grazie alle società sportive cittadine che, lavorando quotidianamente con i più piccoli, pongono particolare attenzione alla loro crescita e inclusione. Grande soddisfazione per la Afc Fermo che, insieme al Tignum MTG, Polisportiva Mandolesi, FC Pedaso, Real Elpidiense dopo la pausa forzata a causa della pandemia, ha organizzato la quarta edizione del ‘Torneo del Fermano- categoria Esordienti’. Nella finale giocata al ‘Recchioni’, il torneo ha visto trionfare i neroazzurri dell’Atalanta sul Verona per 4 a 2 dopo i empi supplementari mentre l’Inter ha concluso al terzo posto. Il trofeo ’Candido Pierleoni’, riservato alle terze classificate della prima fase, è andato alla Maceratese vittoriosa per 3 a 0 sulla Polisportiva Mandolesi. Non solo il successo della Dea, ma di tutti i partecipanti con premi individuali che hanno visto protagonisti: Giovanni Sasso dell’Hellas Verona miglior giocatore (premio ‘Giovanni Pompei’); Jacopo Maltoni dell’Inter, miglior portiere (premio ‘Piero De Angelis- Lu Paesa’); Lorenzo Hallidri Lorenzo dell’Hellas Verona, capocannoniere con 12 reti (premio ‘Mirko Marzi’) e premio Fair Play ‘Giacomo Tidei’ a Stefano Turchi responsabile del Brusaporto affetto da Sla per il comportamento tenuto dopo gli insulti ricevuti al termine di una gara dello scorso campionato. "Una manifestazione importante che ha visto la presenza di 24 squadre tra cui ben 9 professioniste (Ascoli, Ancona, Frosinone, Gubbio, Perugia, Inter, Atalanta, Verona e Torino) e ha riportato a Fermo una vecchia gloria del calcio fermano Pierpaolo Lauretti- ha dichiarato Gianluca De Angelis ex calciatore nonché ideatore del torneo- grazie a tutte le società, ai Comuni, alla Provincia di Fermo e alla Regione Marche".