Torneo della Disputa. Gli studenti si sfidano sulla forza della natura

"Non possiamo comandare la natura se non obbedendo a lei". Questo sarà il tema sul quale si cimenteranno i ragazzi coinvolti nel Torneo della Disputa di questo anno, che li vedrà sfidarsi a colpi di dialettica. La frase del filosofo Francesco Bacone è stata sorteggiata durante la presentazione del progetto legalità promosso dall’Ordine degli avvocati e rivolto agli istituti del territorio di competenza del tribunale di Fermo. Anche per il 2024, l’Ordine di Fermo si conferma l’unico Foro delle Marche ad aver aderito all’iniziativa del Consiglio nazionale forense e l’abbinamento per la prima fase quest’anno prevede l’incontro con l’Ordine di Siena. Cinque gli istituti del territorio coinvolti: il liceo "Mercantini" di Ripatransone, il liceo scientifico "Calzecchi Onesti" di Fermo, il liceo Classico "Annibal Caro" di Fermo, l’Itt "Montani" di Fermo e il polo "Carlo Urbani" di Porto Sant’Elpidio. I ragazzi, adeguatamente preparati dagli avvocati formatori del Foro di Fermo, si sfideranno argomentando e controargomentando sulla frase scelta e chi convincerà maggiormente la giuria supererà la fase locale per accedere a quella territoriale ed affrontare l’istituto di Siena nel mese di aprile.

Presenti alla presentazione le massime autorità locali, a partire dal presidente della Provincia, Michele Ortenzi: "Invito i ragazzi a voler cogliere questa opportunità formativa dall’alto valore educativo; l’uso consapevole della parola li renderà adulti consapevoli". il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, anche lui avvocato, ha auspicato che gli studenti possano innamorarsi del percorso giuridico: "Qui c’è un ambiente sano, ne è la testimonianza l’organizzazione di questa iniziativa". Presente da facente funzione del prefetto, Alessandra De Notaristefani che ha sottolineato come la prefettura sia al fianco degli avvocati in questa iniziativa: "Laddove si discute di profili che attengono la legalità e la giustizia la prefettura è presente e fa squadra con tutto il territorio". Ha concluso il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Fermo Fabiana Screpante che ha portato i saluti della Consigliera nazionale forense, l’avvocato Francesca Palma: "Ringrazio le autorità scolastiche, le autorità presenti e il presidente del tribunale Bruno Castagnoli, che ha permesso ai ragazzi di entrare nel palazzo di giustizia in occasione di questa iniziativa. L’obiettivo del nostro Ordine è sempre quello di arrivare a più ragazzi possibili trasmettendo loro il nostro sapere. Istituti scolastici si mettono ogni anno a disposizione e le adesioni di quest’anno ne danno conferma". Prima della presentazione delle squadre per il 2024, l’avvocato Laura Dumi ha condiviso la sua passata esperienza facendo emergere come il lavoro di affiancamento ai ragazzi sia stato un percorso di crescita: "C’è una trama principale che è la sfida con la parola. Le finalità sono importanti e cioè far comprendere che c’è un modo di comunicare diverso dall’attacco personale". Fabio Castori