‘Torneo della Ricostruzione’, pompieri protagonisti

Si giocherà da venerdì a domenica il ‘Torneo della Ricostruzione’, che vedrà impegnate in un torneo di calcio a 5 le squadre dei vigili del fuoco che prestarono servizio nella zona rossa di Falerone durante il sisma. L’iniziativa è nata per volere dell’amministrazione al fine di mantenere vivi i rapporti personali che si istaurarono fra la popolazione e le squadre dei vigili del fuoco che operarono e garantirono la sicurezza nei mesi successivi al sisma del 2016. La loro presenza, competenza e dedizione sono stati un faro in un periodo di grande difficoltà, e oggi, grazie anche al loro contributo, è stato possibile offrire una rinascita del paese.

La manifestazione prenderà il via venerdì alle 9 in piazza delle Concordia nel centro storico con ‘Pompieropoli’ esercitazione di emergenza a cui seguiranno attività di animazione per i bambini; alle 18 nel salone comunale accoglienza delle squadre. Sabato con inizio alle 9 presso la palestra di Piane di Falerone, inizieranno le gare. Domenica le semifinali e la finalissima con la premiazione.