’Torneo della Ricostruzione’. Scocca l’ora della terza edizione

Il Comune di Falerone ha organizzato la 3° edizione del ‘Torneo della Ricostruzione’, torneo nazionale di calcio a 5 che vede impegnate le squadre dei vigili del fuoco che durante l’emergenza del sisma prestarono servizio nel centro storico di Falerone. La manifestazione prenderà il via domani 12 aprile alle 9 con un’esercitazione antincendio che si svolgerà nel centro storico rivolta alle scuole del paese a cui seguirà una cerimonia di accoglienza delle delegazioni da parte del sindaco Armando Altini, sarà presente anche il Commissario per la ricostruzione il senatore Guido Castelli. Si proseguirà sabato 13 e domenica 14 prima con le gare eliminatorie e poi con la finalissima. La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con le associazioni del paese: Union 2000 Calcio, Polisportiva Falerio, Protezione Civile, Pro Loco e vedrà scendere in campo le rappresentative delle squadre dei vigili del fuoco dei comandi di: Genova, Savona, Lecce, Sassari, Ascoli Piceno e Fermo. "Questo torneo è nato come segno di riconoscimento e profonda gratitudine – spiega Armando Altini - nei confronti del Corpo dei vigili del fuoco che, con professionale assistenza e umana solidarietà dimostrate durante la permanenza nel nostro Comune, hanno ridato a tutta la comunità la possibilità di guardare avanti in maniera più serena dopo i noti eventi sismici del 2016". Una manifestazione che da tre anni rappresenta quasi una rimpatriata, infatti, molti dei giocatori sono vigili che hanno già prestato servizio a Falerone durante gli anni difficili del sisma e si sono istaurati rapporti umani molto forti.

A.C.