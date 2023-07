"Torneo di Calcio 3 contro 3 'La Piazzetta': Buona la Prima Edizione a SANT'ELPIDIO A MARE" - Partecipazione di 12 Squadre per un Divertimento Estivo

La prima edizione del torneo di calcio 3 contro 3 chiamato ‘La piazzetta’, svoltosi a Casette d’Ete (nella piattaforma di via Gioia, davanti alla scuola ‘Della Valle’), ha richiamato un bel po’ di pubblico e, superando le aspettative, il debutto di questa manifestazione sportiva ha visto la partecipazione di 12 squadre provenienti dal territorio elpidiense e dal circondario. "E’ stato bello proporre questo torneo nei luoghi in cui siamo cresciuti e farli tornare ad essere punti di ritrovo e di divertimento per tanta gente" è il commento del consigliere comunale, Francesco Tofoni che ha promosso il torneo, insieme a Paolo Foresi e Nicolò Perticarini. Giovani del posto che hanno voluto creare una occasione di divertimento e di svago durante l’estate. La prima edizione è stata vinta dalla squadra Walter Fitness di Montecosaro. "Ringraziamo il sindaco Pignotti e l’assessore allo sport Greci per il sostegno organizzativo" conclude Tofoni.