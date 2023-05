Torneo di calcio del Fermano: in campo c’è la meglio gioventù

Un progetto che conta 24 squadre, di cui 9 professioniste, 7 Regioni rappresentate, tutte e 5 le provincie marchigiane presenti, 5 comuni e 5 società locali che organizzano. E’ un evento vero la quarta edizione del Torneo di calcio del Fermano, categoria Esordienti. La presentazione della manifestazione, che si terrà dal 16 al 18 giugno in giro per il territorio, nelle sale della Provincia di Fermo, proprio per dare l’idea di un evento che riguarda il territorio tutto. Il torneo pensato nel 2018 da Gianluca De Angelis con la collaborazione della AFC Fermo ha raggiunto dimensioni considerevoli e grazie alla presenza di importanti società professionistiche, dunque ha oggi una rilevanza a livello nazionale. Per gli organizzatori, spiega Donatello Recchi, l’obiettivo è quello di allargarlo a più amministrazioni, coinvolgere più società e farlo diventare un importante biglietto da visita per il territorio Fermano. Importante la collaborazione della Fermana e di Vinicio Scheggia in particolare per la concessione dello stadio B. Recchioni, Stefano Carassai si è speso invece per portare una rappresentanza dell’Inter a Fermo. Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Provincia Michele Ortenzi e gli assessori allo sport di Fermo, di Porto San Giorgio, di Sant’Elpidio, Pedaso e Montegiorgio che hanno manifestato entusiasmo per la manifestazione. A seguire sono stati svelati i gironi della 1a Fase e i calendari. Saranno 8 i gironi della 1^ Fase del Torneo e il calendario della prima fase. Le 24 squadre sono state suddivise in 8 gironi da 3 squadre, che si sfideranno nella giornata di Venerdì 16 giugno nei campi Firmum Village, Pelloni, Tamburrini, Montevidoni, accederanno alla seconda fase le prime 2 squadre classificate di ogni girone, mentre le 8 squadre terze classificate daranno vita ad un minitorneo dedicato alla Memorial di Candido Pierleoni. Le 16 squadre qualificate verranno suddivise in 4 gironi da 4 squadre e nella seconda fase, sabato 17 giugno, entrerà in gioco anche il campo Comunale di Pedaso. Le semifinali e le finali tra le 4 vincenti i gironi della seconda fase verranno giocate domenica 18, al mattino, presso lo Stadio B. Recchioni di Fermo, per una grande festa di fine torneo.