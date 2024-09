Torneo di padel a caratura internazionale

Il torneo di padel organizzato da Ok Sport (gestore dell’omonimo circolo tennis – padel cittadino) dal 29 agosto al 1 settembre, col patrocino del Comune è l’unico delle Marche di caratura internazionale. "Avremo iscritti di rango – spiega il presidente Marco Marziali - con le prime tre teste di serie del torneo che si attestano tra la 40 e la 70a posizione al mondo. Avremo atleti da Argentina, Spagna, Germania, Portogallo, Olanda, Francia, Finlandia, Polonia. In tutto 64 giocatori, 32 coppie, compreso il detentore del titolo, Cristian Gutierrez". Il 29 agosto, le qualifiche; il 30, il primo turno, nel week-end, gli ottavi e quarti di finali, fino alla semifinale e finale di domenica. Un torneo di altissimo livello per uno sport che sta crescendo moltissimo (140 circoli tennis nelle Marche, il 35% pratica padel). "Questo per noi è l’evento clou della stagione – aggiunge Marziali - non era scontato trovare uno spazio nel calendario internazionale della federazione". Il circolo Ok Sport, con la scuola tennis conta oltre 700 iscritti e porta avanti da anni progetti nelle scuole, come ‘Racchette di classe’, ha promosso il padel a oltre 500 studenti, e c’è anche un progetto per over 65. Per il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore allo sport, Enzo Farina, "questo centro sportivo è un fiore all’occhiello. Il padel ha avuto una crescita vertiginosa e per la città è un vanto avere impianti simili". E’ il presidente regionale federazione tennis – padel, Emiliano Guzzo, a ribadire che "Porto Sant’Elpidio ormai è una capitale del padel marchigiano con i 10-12 campi e un movimento in grande crescita". Confermato il main sponsor, 3F Elettronica: "Continuiamo a sostenere con convinzione questa manifestazione" le parole del titolare, Andrea Ferracuti.