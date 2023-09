Torneo di padel firmato dall’Avis

Tutto pronto a Monte Urano per la seconda edizione della Padel Cup organizzata dall’Avis di Monte Urano. Dopo il successo della passata edizione si ripete dunque l’iniziativa fortemente voluta dall’Avis di Monte Urano per coinvolger eun numero sempre maggiori di donatori e avvicinarli a questa realtà in continua crescita sia nel numero di di iscritti che di donazioni. Un’associazione dinamica e sempre aperta alle novità che non si è fatta sfuggire l’occasione di legare il proprio nome appunto al Padel, disciplina in grandissima crescita a livello di appassionati e che sta prendendo piede grazie al Circolo Tennis Monte Urano – Padel Mu. E proprio grazie alla sinergia tra queste due associazioni, con il patrocinio del Comune di Monte Urano da sempre estremamente sensibile alle iniziative Avis, che nasce questa splendida iniziativa la quale va ad abbracciare tanti appassionati e soggetti sensibili alle tematiche del dono. Il torneo inizierà nella giornata di oggi e si chiuderà domani ed è possibile ad iscriversi versando una quota di iscrizione di 12 euro. Si inizierà dunque questa mattina con il primo girone di qualificazione a partire dalle ore 9 fino alle 12,30 per poi riprendere nel pomeriggio a partire dalle ore 15,30. Ecco dunque che il cuore del torneo si sposterà direttamente alla giornata di domani con un programma decisamente molto ricco ed intenso. Il secondo girone di qualificazione prenderà il via in mattinata per poi spostare la fase finale al pomeriggio. Ci sarà alle ore 15,30 l’intervento delle autorità e dei testimonia che faranno da apripista alla fase finale della competizione visto che alle ore 16,30 è in programma la finale del torneo. Poi a partire dalle ore 19,30 ci sarà la premiazione delle prime tre squadre vincitrici e della prima squadra Avis con la consegna a tutti i partecipanti del pacco gara con prodotti tipici del territorio. Ma non è finita qui perché si concluderà la serata con una spaghettata per tutti i partecipanti a partire dalle 20,30 per chiudere in maniera conviviale ricordando che durante la sera saranno estratti cinque premi a sorte tra tutti i partecipanti.

Roberto Cruciani