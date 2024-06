Torneo di walking football. Solo giocatori over 50:: "Evento internazionale"

Evento sportivo, e non solo, sempre più internazionale. Ai nastri di partenza la terza edizione del Torneo di Walking Football, in programma oggi dalle 14.30 e domani dalle 9.30 al Centro Sportivo ’Firmum Village’. Organizzazione curata nei minimi dettagli dalla Fermana fc Walking Football, con il patrocinio del Comune di Fermo. Attese 16 squadre in rappresentanza di 13 società, provenienti da 6 regioni Italiane ed una dall’Ungheria, il Ferencvaros (Budapest), per partecipare a quello che è considerato uno dei tornei più importanti in Italia di questa disciplina nelle categorie over 50 e over 60. Saranno presenti, oltre all’organizzatrice Fermana Wf, anche altre due squadre marchigiane, la Gsa Le Due Palme di Marina Palmense e la Pro Calcio Ascoli Over. Dal Lazio arriveranno le prestigiose As Roma la S.s. Lazio e la Dival Roma, dal Piemonte Novarello WF, Valchiusella WF e Pinerolo Luserna. Jamboree Livorno dalla Toscana, Pool Vigevano dalla Lombardia, Minervino Murge dalla Puglia e appunto la celeberrima Ferencvaros da Budapest. Gli incontri saranno diretti dagli arbitri della WFI provenienti da 4 regioni Italiane. "Una disciplina sportiva che si sta facendo sempre più strada in Italia. A livello locale si sta diffondendo grazie ai giocatori della Fermana FC Walking Football, che ringraziamo come sempre per il coordinamento, che organizzano anche questo evento con contorni non solo nazionali ma anche internazionali", hanno detto il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Alberto Scarfini.

"Il walking football non è solo un momento sportivo e agonistico ma soprattutto un grande momento di socializzazione e di aggregazione – ha ricordato l’ideatore e fondatore della Fermana Fc Walking Football Fabio Belà –. Le squadre che alloggeranno qui in città con le famiglie testimoniano il fatto che lo sport è anche ribalta per l’immagine della città e del territorio". Il walking football, è una disciplina nata in Inghilterra nel 2011 nei circoli per Over 50 e sta lentamente diventando popolare anche nel nostro Paese. La regola principale di questo particolare modo di giocare a calcio è non correre. Appositamente pensato per chi ha più di 50 anni, nel calcio camminato sono vietati i contrasti, le entrate in scivolata e i contatti violenti: a farla da padrona è la tecnica e il tocco di palla. Un’altra regola singolare è che la sfera non può alzarsi sopra il metro e cinquanta.