Torneo Internazionale, in campo gli under 12

Ha preso il via ufficiale ieri il 42esimo Torneo Internazionale Under 12 di Porto San Giorgio, prestigioso evento giovanile europeo. Dal 1983, il torneo ha ospitato talenti da oltre 100 nazioni. Sessantaquattro atleti – 32 ragazzi e 32 ragazze – si sfidano per semifinali singolari e finali doppio, fino alle finali del 21 giugno. Le premiazioni celebreranno talento e impegno dei giovanissimi.

Giuseppe Scarpa, Presidente del Club, dichiara: "Il torneo porta volti, lingue diverse e lo spirito dello sport. È un’occasione per far scoprire Porto San Giorgio al mondo: i nostri ospiti vivono mare, cucina marchigiana e ospitalità". L’evento è frutto di sinergia tra Club, Amministrazione Comunale e realtà del territorio. Questa collaborazione muove turismo, economia locale e promozione. Porto San Giorgio diventa così, per una settimana, una piccola capitale europea del tennis, unendo sport, giovani e futuro.