Torneo Nazionale di Tennis in Carrozzina a Porto Sant'Elpidio, Promozione dell'Inclusione

Il nuovo Circolo Tennis di Porto Sant’Elpidio ha ospitato il primo torneo nazionale di tennis in carrozzina nelle Marche, che ha visto la partecipazione di atlete e atleti provenienti da tutta Italia. Il wheelchair tennis e, in generale, lo sport in carrozzina, svolge un ruolo fondamentale nella promozione dell’inclusione in quanto consente agli atleti con disabilità motorie di dimostrare che certe discipline sportive sono alla portata di tutti. Una organizzazione impeccabile quella offerta dal presidente del Circolo, Marco Birilli, da Andrea Alesiani, entrambi istruttori specializzati nell’insegnamento del tennis in carrozzina, da Mauro Sposetti, tecnico responsabile Marche wheelchair Tennis. Il Comune ha patrocinato l’evento e alle premiazioni sono intervenuti il sindaco Massimiliano Ciarpella, gli assessori Enzo Farina (sport), Andrea Balestrieri e Marco Traini: "Lo sport nella sua versione migliore, i momenti di condivisione ed entusiasmo sono un bel messaggio di inclusione per una città che vogliamo senza barriere".