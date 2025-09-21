Torneo Open di tennis dedicato al maestro. Lorenzo Donzelli

"Sport, passione e memoria". Questi sono gli ingredienti del torneo nazionale Open di tennis, memorial Lorenzo Donzelli, che è stato presentato al circolo Grattacielo di Porto San Giorgio. Sono intervenuti il presidente Paolo Donzelli, il direttore di gara, Andrea Tosoni, Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, l’assessore allo sport dì Fermo Alberto Scarfini, il consigliere della federazione nazionale tennis Emiliano Guzzo, la fisioterapista Barbara Donzelli dello studio Fiso Fluid, main sponsor della manifestazione.

Il torneo, dedicato al ricordo di Lorenzo Donzelli, vedrà protagonisti tennisti di ogni categoria, nei tabelloni maschili e femminili, singolari e doppi. Il Memorial scatterà il 26 settembre e si chiuderà il 12 ottobre con le finali. Gli incontri si disputeranno sui tre campi in terra rossa del "Grattacielo", sui due campi indoor della "Pineta" a Lido di Fermo/Casabianca e sui due campi in terra rossa dello Sporting Club.

I numeri confermano il successo: a pochi giorni dalla chiusura iscrizioni sono già 122 i partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane. Nel corso della presentazione, le istituzioni hanno ribadito l’auspicio di un torneo capace di unire ricordo e sport. Il Memorial Lorenzo Donzelli si candida a diventare un appuntamento stabile nel calendario nazionale, capace di portare a Porto San Giorgio e Fermo giornate di grande tennis e di emozioni.