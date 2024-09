È sabato prossimo, la Notte delle Candele, un evento magico da ammirare al calar del sole, nel borgo di Torre di Palme. Alle 18 tutta la popolazione del borgo si riunisce con i visitatori per accendere le candele, per dare poi spazio alla musica e agli show. In Via Napoli alle 21.45 ‘Fatti un giro dj’. Tra via Piave e il belvedere lo spettacolo itinerante della compagna La Baracca dei buffoni. Stesso percorso per la compagnia Bubble on circus. In via Duca degli Abruzzi ’ Tutto Danza’ alle 21,30 e alle 22 e 15, su Largo Milone alle 22,30 lo spettacolo di fuoco della Compagnia Pyrovaghi e alla stessa ora sul belvedere la compagnia Duo in scatola propone uno spettacolo magico di acrobatico e di fuoco.