Torre di Palme, in uscita il volume sulla vittoria

‘Il Settimo è PA77ESCO’, il volume che custodirà la memoria storica della contrada Torre di Palme vittoriosa del Palio dell’Assunta 2024, è stato presentato sabato scorso, a sette mesi esatti dalla vittoria del settimo drappo. Numerosi gli intervenuti presso il palazzetto comunale dell’omonimo borgo medioevale, alla presenza del sindaco nonché presidente della Cavalcata dell’Assunta, Paolo Calcinaro, vicesindaco nonché assessore delegato Mauro Torresi.

"Dopo mesi di lavoro e notti insonni, ha visto la luce il ‘numero unico’ di contrada Torre di Palme- ha esordito, emozionato, il Priore Samuele Bruni- abbiamo seguito l’esempio di contrada Pila che, secondo la tradizione senese, lo scorso anno è stata la pioniera nella storia della Cavalcata dell’Assunta nell’immortalare la vittoria, nero su bianco. Doveroso spiegare che non si tratta di un semplice libro, ma di un capolavoro ‘partorito’ interamente dal team di ragazzi e ragazze di contrada: hanno raccontato le emozioni vissute nei giorni immediatamente antecedenti la corsa al Palio, quelle del 15 agosto, del giorno dopo fino ad arrivare ai festeggiamenti del 19 ottobre. Nonostante in un primo momento avessimo pensato di affidarci a professionisti, abbiamo deciso di fare ‘tutto in casa’ grazie a Tommaso Bruni, Caterina e Beatrice Paniccià, Alice Papetti, Valentina Bruni, Renèe Bracalente, Aurora Talamonti: i testi sono frutto di interviste a numerosissimi contradaioli; l’impaginazione grafica di chi ha studiato programmi professionali; hanno selezionato migliaia di foto e si sono occupati del ‘controllo’ dell’intero progetto".

"La vittoria del Palio per la contrada non è solo un traguardo, ma mette in moto una serie di momenti aggregativi come questo – ha sottolineato il sindaco Calcinaro –, un plauso a chi, da sempre, accoglie e cresce tanti giovani grazie anche ad alcune presenze storiche che lavorano dietro le quinte".

‘Il Settimo è Pa77esco’ potrà essere prenotato da contradaioli e appassionati, fino al 30 marzo, ai numeri 3347044839 (solo watshapp)- 3284796227.

Gaia Capponi