Torre San Patrizio, solidarietà a teatro Serata per le donazioni

Laura amava i girasoli e nella sua vita ha lasciato il sole in chi l’ha conosciuta. Venti anni fa è venuta a mancare ma la luce dei suoi occhi rimane nel ricordo di chi le è stato vicino. Sarà una serata in sua memoria, organizzata in modo festoso com’era lei, quella che si terrà oggi alle 21 al teatro De Cadilhac di Torre San Patrizio. Una serata di sensibilizzazione sul tema delle donazioni di sangue, organi, midollo osseo, curata dall’Avis comunale torrese, dall’Admo Colline Fermane, dall’Aido Marche, dall’Ail, insieme al progetto G.A.I.A. e con il patrocinio del Comune di Torre San Patrizio, al quale gli organizzatori esprimono gratitudine per la collaborazione e la sensibilità dimostrate.