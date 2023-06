Torresi incontra la Pro Loco Si parla di eventi e turismo

Prosegue la serie di incontro che l’assessore al turismo e alla cultura, Elisa Torresi sta tenendo con le principali categorie e associazioni attive in città nel campo delle manifestazioni e delle iniziative culturali. Ieri, accompagnata dal consigliere regionale di Fd’I, Andrea Putzu, la Torresi ha incontrato i vertici della Pro Loco cittadina, a partire dalla presidente Daniela Piergentili ai vari componenti del direttivo.

L’incontro è stata una utile occasione per ragionare sulle iniziative che possono mettere in campo, su altre idee già in cantiere, oltre che su proposte e sulla creazione di opportunità di collaborazione a favore della città. La Torresi, essendo del tutto nuova alla politica attiva, sta cominciando a muoversi tra gli attori del settore turistico e culturale con cui dovrà relazionarsi in futuro, predisponendosi all’ascolto di chi già opera in quel campo, per farsi trovare pronta quando si tratterà di mettere mano alla programmazione di eventi, contando anche sulla istituenda consulta del turismo.