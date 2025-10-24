Torturarono con botte e olio bollente un 20enne, 7 arresti: sgominato un pericoloso clan

Fermo, 24 ottobre 2025 – Maxi blitz della polizia all’alba in tutto il Fermano. Gli uomini della squadra mobile, guidati dal vice questore aggiunto Gabriele Di Giuseppe, al termine di una complessa e articolata attività investigativa coordinata dal procuratore capo di Fermo Raffaele Iannella, hanno dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo. I provvedimenti scaturiscono da gravi fatti avvenuti l’11 ottobre scorso che hanno visto vittima un giovane tunisino appena 20enne oggetto di una spedizione punitiva di un clan multietnico composto da dieci persone. In quella circostanza il ragazzo che si trovava seduto nei pressi della zona di Lido tre Archi, era stato prelevato con la forza da un’auto con a bordo tre connazionali, tutti noti pregiudicati. Costretto a salire sul veicolo, condotto a Porto Sant’Elpidio, dove il gruppo si era unito ad altri complici a bordo di una seconda vettura per raggiungere un’abitazione di Lapedona dimora di un altro tunisino. Lì era stato torturato per tre ore e mezza: picchiato violentemente, ustionato con olio bollente al braccio destro, colpito con una mazza da baseball, tagliato con un coltello e percosso con bottiglie di vetro e una sedia. Terminate le sevizie, i dieci malviventi avevano fatto risalire il giovane in auto, dirigendosi verso al palestra di via Aldo Moro a Lido Tre Archi, con l’intento di esibirlo come monito per chi avesse osato violare le “regole” imposte dal loro gruppo criminale nelle piazze di spaccio della costa fermana. Proprio in quel momento, i poliziotti della squadra volante, impegnati nel servizio di controllo del territorio, avevano intercettato le due auto e insospettiti dall’atteggiamento dei conducenti, avevano deciso di procedere al controllo: alla vista degli agenti, i malviventi si erano dati alla fuga, consentendo però al ragazzo di liberarsi e chiedere aiuto. Il giovane spaventato e dolorante aveva implorato i poliziotti di essere allontanato da quel gruppo di persone e di essere portato in ospedale, manifestando il timore che i suoi aguzzini volessero ucciderlo. Gli agenti lo avevano messo immediatamente in salvo e lo avevano accompagnato al pronto soccorso per ricevere le prime cure necessarie.

Un’operazione frutto di mesi di indagini

L’operazione di questa notte rappresenta il risultato di una lunga e articolata attività di indagine avviata dalla squadra mobile di Fermo a fine maggio e proseguita con la recente operazione Cerbero, anch’essa portata a termine dagli investigatori in stretta collaborazione con le squadre mobili di Macerata, Ascoli piceno, Pesaro, Ancona e Chieti. Nel corso di quella operazione erano tratti in arresto numerosi pregiudicati al fine di smantellare un vasto traffico di stupefacenti che si estendeva lungo l’intera fascia costiera fermana e nell’entroterra. Tuttavia, nonostante il duro colpo inferto, il sodalizio criminale, composto prevalentemente da soggetti di origine magrebina, non era stato completamente disarticolato e aveva proseguito le proprie attività illecite, fino a degenerare nei gravi fatti di sangue culminati con la tortura del giovane sequestrato l’11 ottobre. Il pericolo concreto di reiterazione dei delitti della stessa natura, già commessi in precedenza, e la possibilità che potessero verificarsi episodi ancora più gravi, fino all’omicidio di alcuni appartenenti ai gruppi rivali, hanno spinto la squadra mobile – grazie alla collaborazione con la Procura della Repubblica e con il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo – a richiedere e ottenere l’emissione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite questa notte e questa mattina .

Un colpo durissimo a un gruppo criminale radicato sul territorio

Le indagini hanno permesso, ancora una volta, di ricostruire in modo dettagliato gli assestamenti e le dinamiche interne del gruppo criminale, individuandone ruoli, gerarchie e le connessioni con altri sodalizi attivi nel traffico di droga: gli indagati di questo ultimo troncone sono 10, tra cui due italiani – un fermano e un giovane di Torre San Patrizio - e 7 i mandati di cattura emessi. L’operazione rappresenta un colpo durissimo alla criminalità organizzata straniera, coadiuvata da gente del posto, operante sul territorio fermano e nella fascia costiera adriatica, riaffermando la presenza costante e determinata della polizia nel contrasto ai reati più gravi e nella tutela della sicurezza dei cittadini.