Tosoni porta ’Eclypse’ a teatro

’Eclypse’, in programma nel teatro comunale alle 21,15 di domenica, è l’opera che chiude in maniera culturalmente significativa la stagione di prosa 20222023. Per svariati e significativi motivi: il testo liberamente tratto da ’Terrori e miserie del terzo Reich’ di B. Brech; l’adattamento e la regia di Stefano Tosoni, artista noto ed apprezzato; gli interpreti tutti ragazzi e ragazze locali discepoli della masterclass di Proscenio Teatro. La rappresentazione si articola in 12 quadri, 12 scene, 12 episodi di ordinaria follia che raccontano l’inesorabile sgretolarsi dell’essere umano in un regime dispotico. Ciò che interessa non è dove e quando, ma ’cosa è accaduto’. Ci si accorge così che i quadri di Brecht sono pennellate di desolazione, di solitudine, di miseria, di squallore. Ci si accorge che tutto ciò che ci racconta un testo datato, seppur riadattato, non è poi così lontano come credevamo, anzi, non possiamo escludere che i suoi semi stiano già germogliando nel giardino sotto casa. “In pieno spirito Brechtiano – spiega Tosoni – abbiamo voluto affrontare questo viaggio senza mai smarrire il gusto per la satira, la volontà di esplorare contraddizioni e miserie dell’animo umano senza privarci della capacitàpossibilità di riderne quando necessario, perché a volte mettere in ridicolo le aberrazioni di certe derive è la più potente delle armi. Nascono così strane figure, deformazioni apparentemente caricaturali che da grottesche e rasserenanti diventano, inquietanti, violente". Dodici quadri, la luce scende, il sole si eclissa, ma ogni ciclo contiene un inizio e una fine, una morte e una rinascita, un avvertimento e una possibilità. Biglietto intero 10 euro, ridotto 8. Info e prenotazioni 392 4450125