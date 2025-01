Tosoni presenta ’Sotto Passaggi’: "Otto edizioni, successo crescente"

Fra gennaio ed aprile la stagione di prosa di Porto San Giorgio sarà affiancata dal cartellone Sotto_passaggi: quattro appuntamenti curati da Proscenio Teatro con le proposte più interessanti della drammaturgia emergente. "E siamo ad otto!" esclama il direttore artistico, Stefano Tosoni: "Otto edizioni di una rassegna di teatro contemporaneo, in un teatro di provincia, con un afflusso di pubblico crescente che negli ultimi anni ha registrato una presenza media costante superiore ai cento spettatori, è un qualcosa di unico, la certificazione del grande lavoro che Proscenio, insieme a Comune e Amat svolge sul territorio, mirando a diffondere la cultura del teatro come un posto ove recarsi per nutrire la propria anima, "Quest’anno – prosegue Tosoni – siamo particolarmente orgogliosi della stagione e degli spettacoli che ho selezionato per il 2025, proseguendo con la nostra politica, un felice connubio tra professionalità e realtà locali e nazionali, come unico comune denominatore la qualità del lavoro presentato e dei suoi interpreti". "Inaugurerà la stagione una straordinaria Beatrice Schiros, un’attrice che si distingue per la sua bravura e che nel panorama teatrale italiano è una certezza. Proseguiremo con Roberto Marinelli, un regista e autore nostrano che attualmente fa parte del collettivo di artisti ironia, leggerezza ServoMuto Teatro. Sarà poi la volta di due spettacoli che legano recitazione e musica live, prima di due artisti locali, Stefano Tosoni e Lucio Matricardi, con il loro nuovo lavoro targato Proscenio Teatro, poi Giorgio Castagna e Lorenzo Bachini della compagnia Nata Teatro di Arezzo. Un’offerta variegata che mescola ironia,leggerezza attenzione per la qualità".