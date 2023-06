Totogiunta, Pandolfi new entry

Viene dato per imminente lo scioglimento della riserva da parte del sindaco Massimiliano Ciarpella per la composizione della giunta. Assodata la carica assessorile e di vicesindaco per il consigliere comunale anziano, Andrea Balestrieri (Fd’I) che, serafico, si schermisce: "Sono quello meno quotato nelle puntate per il totogiunta. Puntare su di me è facile". A lui potrebbe toccare la delega ai lavori pubblici. Sempre più quotata l’entrata in giunta di Marco Traini (Progetto Civico per Pse, senza rappresentanza in consiglio), elemento d’esperienza, nelle mani del quale potrebbe tornare la delega al bilancio, riconsegnata pochi mesi prima del voto nelle mani dell’ex sindaco Nazareno Franchellucci e prima di schierarsi con Ciarpella. La novità potrebbe arrivare con le quote rosa in quanto il sindaco potrebbe attingere le due donne previste dalla legge da Fd’I. Resterebbe fuori dalla giunta Gioia Di Ridolfo (coordinatrice comunale del partito della Meloni) mentre salgono le quote l’avvocatessa Elisa Torresi e della farmacista Paola Pandolfi entrambe alla loro prima esperienza in amministrazione per le quali si pensa rispettivamente, a turismo e servizi sociali. Se confermato questo scenario, Fd’I sarebbe il partito con la maggiore responsabilità amministrativa (è il partito di maggioranza relativa con 5 consiglieri) detenendo deleghe pesanti sulle quali è stata impostata quasi tutta la campagna elettorale della coalizione per cui è doppiamente importante per Ciarpella che potrebbe tenere l’urbanistica. In ogni caso, essendo entrambe new entry della politica, c’è da credere che potranno essere affiancate da strutture create ad hoc magari chiamando a presiederli figure d’esperienza nei settori di riferimento (Devis Alesi per il turismo?). D’altra parte il sindaco ha più volte parlato di tavoli di concertazione. Pare assodato che siederà in giunta anche Enzo Farina (SiAmo Pse) per il quale si pensa allo sport. Se queste indiscrezioni saranno confermate, resterebbe fuori Giorgio Marcotulli, uomo di esperienza (che ben figurerebbe nell’ esecutivo di valore di cui il sindaco ha detto di volersi circondare) che ribadisce di essere a disposizione per qualunque ruolo venga deciso per lui (a questo punto, capogruppo). Resterebbero fuori anche Pse si muove e Pse sul serio, i cui consiglieri, entrambi new entry, Cesare Paniccià e Diego Tofoni potrebbero puntare alla presidenza del consiglio, con maggiori chances per il primo (la sua lista ha preso più voti rispetto all’altra), lasciando al secondo il ruolo di capogruppo.

Marisa Colibazzi