Tour con le Fiat 500 tra i Comuni fermani

La macchina organizzativa sta lavorando alacremente in vista del Tour con le Fiat 500 nei 40 Comuni del fermano in programma dal 25 al 27 aprile. Stanno arrivando prenotazioni a iosa da Umbria, Emilia Romagna e da tutte le Marche, per partecipare all’originale circuito ideato dagli Amici Appassionati di Auto d’Epoca. Saranno 15 auto d’epoca ad aprire il corteo, dopodiché seguiranno le mitiche Fiat 500 d’epoca e derivate, mentre chiuderanno altre 15 Fiat 500 Abart moderne, per un totale di un centinaio di mezzi che toccheranno ogni angolo della provincia. L’evento gode del patrocinio dei 40 comuni fermani e del consiglio regionale, con alcuni Comuni che si sono attivati per promuovere il loro territorio al passaggio delle 500. Informazioni e prenotazioni: 379 2082805 (ore 21 - 23). Il tour parte il pomeriggio del 25 aprile col ritiro dei materiali, partenzail 26 da Sant’Elpidio a Mare, si gireranno tutti i comuni fermani fino all’arrivo a Fermo.