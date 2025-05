Tra enologia e sport. Ecco Civoli e Scala

L’11esima edizione di Artevinando inizia sabato con un appuntamento in cui l’associazione promotrice ‘Di arte in vino’ torna a coniugare il vino, la tradizione enologica con lo sport. E anche questa volta, l’abbinamento è con ospiti d’eccezione: il noto giornalista sportivo Marco Civoli; Nevio Scala, ex calciatore, ex allenatore e dirigente sportivo oggi anche appassionato viticoltore (in video collegamento) e, non ultimo, l’enologo Giuseppe Morelli. Il convegno ‘Sport & Vino – Promozione del territorio’ è alle 16,30, al Casale Cs (ingresso libero). Modera il giornalista Tiziano Zengarini. "Anche quest’anno abbiamo voluto riproporre il binomio sport e vino e siamo orgogliosi di avere con noi ospiti che hanno molto da raccontare" commenta Marino Calvigioni, presidente ‘Di arte in vino’. Al termine, la degustazione offerta dalle cantine Cimarelli e Corinaldesi. E intanto, si scaldano i motori per la due giorni del festival ‘Artevinando’.