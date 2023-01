Tra favole e ironia ecco ’Rodari smart’

“Rodari Smart” teatro d’attore, immagini, musica dal vivo età consigliata degli spettatori a patire dai 4 anni, E’ lo spettacolo prodotto da “I teatrini” di Napoli che, inserito nella rassegna “Domenica a teatro” per ragazzi e famiglie per la direzione artistica di Marco Renzi, sarà messo in scena alle ore 17 di domenica prossima 15 i gennaio. Biglietto d’ingresso 6 euro. Il progetto “Rodari Smart” è un piccolo tuffo nel mondo di Gianni Rodari, un mondo fatto di leggerezza, visionarietà, dissacrazione dei luoghi comuni, tensione morale e civile, che viene rivisitato e restituito attraverso l’incontro tra sonorità e musica dal vivo, linguaggio visuale, parola e movimento. Ispirato da alcune storie della scrittura di Rodari, quali Le favolette di Alice, Giacomo di Cristallo, e dall’Enciclopedia della Favola, da lui stesso curata, il progetto vede in scena un musicista ed una attriceperformer che interagiscono sul piano visuale con i disegni animati nati dalla matita dell’illustratrice Chiara Spinelli. La struttura drammaturgica prevede possibili momenti di coinvolgimento del pubblico. “Rodari Smart” è il terzo spettacolo dei sei che compongono la rassegna “Domenica a teatro”. Sono già sati rappresentati con successo “La favolosa stoia di Guerin Meschino” il 20 novembre e “Il pirata Edward Benda Nera” il 4 dicembre. Dopo “Rodari Smart” in programma “Il brutto anatroccolo” il 29 gennaio, “Alì Babà e i quaranta ladroni” il 12 febbraio e “Il pupo e i sette capretti” il 12 marzo.