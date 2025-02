Tra fede e arte, torna l’Infiorata all’uncinetto

Per il quarto anno consecutivo torna l’Infiorata… all’uncinetto (e non solo), l’iniziativa proposta dalla Cattedrale in occasione della Solennità del Corpus Domini. Nata dall’incontro di idee fra due parrocchiane di San Domenico di Fermo con la passione per l’uncinetto, e il rettore della Cattedrale, don Michele Rogante, l’iniziativa mette insieme fede, arte e creatività per dare vita ad una speciale infiorata in occasione della Solennità del Corpo e Sangue di Cristo, il 22 giugno. L’invito a partecipare è rivolto a tutti: l’obiettivo è dare vita ad un sempre più lungo e suggestivo tappeto composto da ’piastrelle’ di 60x60 centimetri realizzate ad uncinetto, ferri da maglia, patchwork e molto altro. Per l’Infiorata 2025 si partirà già da una base di oltre 300 piastrelle raccolte nelle precedenti edizioni.