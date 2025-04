Tra fiera e discoteca, centro storico in festa

Una festa vera, un evento enorme che si conferma nel cuore dei fermani. Anche il giorno di Pasqua la piazza di Fermo ha saputo essere una discoteca a cielo aperto, una tradizione per capodanno e per agosto ma che anche ad aprile conquista pubblico di tutte le età. In consolle si sono alternati dj storici del territorio Alessandrino, Andrew DJ, Gianluca J, Ale Conti e Robbie Vee e la voce inconfondibile di Oriano. Grande l’emozione del sindaco Paolo Calcinaro che ha salutato il pubblico dal palco e dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei che pure ha fortemente voluto un momento di divertimento in musica.

Il giorno di Pasquetta, complice il bel tempo, si è replicato il successo di pubblico con la tradizionale fiera di primavera, organizzata dall’assessorato al commercio con la collaborazione di Maurizio Orso. Come sempre, un centinaio di bancarelle e stand con le diverse tipologie merceologiche, dall’artigianato ai prodotti tipici, al collezionismo. In tanti hanno scelto di passeggiare nel cuore della città per poi passare ai musei, per le mostre in corso che tanti apprezzamenti ed emozioni hanno conquistato.

L’assessore al commercio, Mauro Torresi, spiega che si è trattato dei primi due eventi di una primavera che sarà ricchissima e piena di manifestazioni, un calendario per tutti i gusti per convincere tanta gente a vivere la città, a girare per negozi, a portare sorrisi in attesa della bella stagione.