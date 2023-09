Tra gli argomenti ex cinema Excelsior e Borgo marinaro

Il Consiglio Comunale è convocato in pubblica seduta ordinaria alle ore 19 di venerdì. L’ordine del giorno, oltreché lapprovazione del piano di recupero Borgo Marinaro in variante al PRG - ex cinema Excelsior, ci sono i seguenti argomenti: sostituzione di un componente della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari (Presidente del Consiglio). Affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 2024; approvazione dello schema di convenzione e degli indirizzi per l’espletamento della procedura (assessore al bilancio); progetto ex cinema Excelsior, con l’accoglimento dei rilievi della Provincia di Fermo; Ambito Sociale XIX – convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali; (assessore ai servizi soiciali.