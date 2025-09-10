Tra gli Emerging Design c’è anche Zarina Pistonesi

"L’autenticità vive nell’imperfezione" è il tratto distintivo della collezione proposta dalla giovanissima design fermana Zarina Pistonesi. Le sue proposte sono state scelte da una giuria di esperti e inserite tra quelle dei dodici Emerging Design provenienti da ogni parte del mondo. Sono cresciuta nell’ambiente calzaturiero e trandeo spunto dalle esperienze maturate dalla mia famiglia vorrei continuare il mio percorso nel mondo della moda". Come giudichi la tua partecipazione al Micam? "Per me la fiera sta andando molto bene e come brand Apice stiamo raccogliendo importanti risultati di vendita sia in Italia e sia all’estero. Ho creato questo brand nel 2022 e produciamo solo nel territorio fermano e tutte le nostre scarpe sono fatte a mano". All’estero il vostro brand è molto apprezzato? "Certamente per noi produrre in Italia costituisce un fattore competitivo determinante per conquistare nuovi spazi commerciali oltreconfine. Le nostre scarpe vengono vendute in Spagnam Svizzera, Inghilterra e anche a New York". Apice, è il brand della designer fermana la quale crea prodotti senza tempo ispirati alla tradizione familiare calzaturiera. Micam promuove l’ottava edizione del progetto Emerging Designers: l’area evento dedicata a 12 giovani designer di calzature internazionali, selezionati attraverso un format innovativo, realizzato in collaborazione con la società Honegger, da oltre 50 anni esperta in Marketing fieristico. Le candidature dei designer internazionali sono state vagliate da una giuria di esperti nei settori moda e comunicazione, presieduta da Ernesto Esposito che per il contest quest’anno ha voluto al suo fianco: Maura Basili, Elisabetta Falciola, Valentina Nervi, Edoardo Bachini, Lorenzo Bringheli, assieme a Micam, reppresentato in giuria da Giovanna Ceolini e Giorgio Possagno, rispettivamente Presidente e Ceo di Micam. I giurati sono stati invitati a dare un contributo importante nella selezione dei designer da presentare al pubblico in fiera, esprimendo il loro autorevole punto di vista maturato grazie al loro percorso professionale e personale in continua evoluzione nella moda e nella comunicazione. La selezione degli Emerging Designers per le edizioni di settembre 2025 e febbraio 2026 di Micam rappresenta la sintesi tra un heritage solido, radicato nella lunga storia della calzatura, e la capacità di abbracciare nuove tendenze, innovazione e attenzione al design e alla bellezza. Ogni collezione esprime una forte identità ed è orientata a rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente.

Vittorio Bellagamba