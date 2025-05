Tra innovazione e futuro. La Cna rinnova i vertici

La Cna di Fermo si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della vita associativa. Questa mattina, a partire dalle 9, il Laboratorio Tecnologico Its di Fermo, ospiterà l’Assemblea Elettiva dal titolo "Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità". Un appuntamento fondamentale per il Sistema Cna, che sarà occasione di confronto su scenari innovativi e prospettive future, grazie al contributo di autorevoli esperti che affronteranno in maniera nuova e dinamica il tema dell’Intelligenza Artificiale. All’approfondimento seguirà l’importante fase elettiva, relativa al rinnovo del mandato associativo per il quadriennio 2025-2029. L’attuale presidente Emiliano Tomassini si presenta per il secondo mandato, e risulta essere l’unico candidato. E’ confermata la partecipazione del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’onorevole Lucia Albano, del Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio e del segretario nazionale della Cna, Otello Gregorini. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente Tomassini, si alterneranno gli interventi degli esperti, coordinati dalla responsabile comunicazione di Cna Fermo, la giornalista Stella Alfieri: Giuseppe Vivace, Direttore della Fondazione Ecipa Cna, interverrà con una riflessione su "Intelligenza Artificiale: l’impatto sulle PMI, le competenze per affrontare la sfida"; la giornalista Teresa Potenza proporrà un focus su "IA tra etica, creatività e lavoro: possibili applicazioni per chi comunica e progetta"; seguirà "Lo spettacolo dell’IA", workshop interattivo per sperimentare e innovare, guidato da Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata e Co-director del VRAI Vision, Robotics, Artificial Intelligence Lab, con Tommaso Sorchiotti, consulente di comunicazione e marketing, esperto di innovazione.

A partire dalle 12 si svolgerà l’Assemblea elettiva di Cna Fermo, coordinata dal Direttore Generale Andrea Caranfa e dal Segretario Cna Marche Moreno Bordoni, che introdurranno i lavori legati al mandato associativo 2025-2029. L’evento gode del patrocinio del Comune di Fermo, è realizzato in collaborazione con Camera di Commercio Marche e Unico Confidi, con il sostegno di Carifermo spa, Hera Group, Assifirmum e Civitas Sicura; è valido anche per il riconoscimento dei crediti formativi presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo, l’Ordine dei Periti industriali e l’Ordine dei Giornalisti delle Marche.