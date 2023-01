Tra Petrini e Sebastiani il bivio del centrosinistra

E, finalmente, arrivano notizie in versione ‘elettorale’ anche dal fronte del centrosinistra, che finora ha lavorato in silenzio e sottotraccia. Stando alle risultanze dell’ultima, proficua, riunione tra Pd e liste civiche, l’attuale maggioranza sembra più che intenzionata ad accelerare tanto che sono stati ridotti a due i nomi dei papabili candidati sindaci: la scelta sarà tra Paolo Petrini (Pd) e Milena Sebastiani (Popolari uniti per Porto Sant’Elpidio). Una scelta che non tarderà visto che la coalizione di governo ha rinviato alla settimana entrante, la chiusura della quadra e l’ufficializzazione del candidato sindaco, dando il via alla campagna elettorale vera e propria, con largo anticipo sui competitor ancora impegnati a cercare alleanze e candidati. In realtà, i due nomi sul tavolo, tra i quali dovranno scegliere Pd e le civiche Popolari uniti per Porto Sant’Elpidio, Civico Impegno, La Città del Fare e il gruppo autonomo, non sono una novità. I rumors li davano già da tempo come i più gettonati.

Lo stesso nome di Petrini è circolato fin da subito per quanto riguarda la componente Dem della coalizione. Vero è che c’era chi lo dava per certo, se non come scontato, ormai da mesi, mentre altri dubitavano che l’ex sindaco (per due mandati, di cui il primo interrotto quasi a metà, dal 1997 al 2003), ex vicepresidente della Regione ed ex parlamentare, avesse intenzione di rimettersi in gioco a meno che la vittoria non fosse certa, e a portata di mano.

E proprio questa considerazione, indurrebbe a pensare che la scelta finale del centrosinistra possa designarlo come candidato sindaco. Allo stesso modo, nella componente civica, che stavolta puntava ad esprimere il candidato sindaco in virtù di una alternanza dopo anni passati nel ruolo di leali ‘ancelle’ del Pd, uno dei nomi più ricorrenti era della Sebastiani, presidente del consiglio e indimenticato ex assessore al turismo.

Tutto come da copione per il sindaco Nazareno Franchellucci che, a fine anno, aveva dichiarato: "Un candidato civico non è mai stato escluso, da me in primis, ma guardiamo le persone e poi scegliamo". Sfuma l’ipotesi di un assessore al bilancio e ai servizi sociali, Marco Traini (Città del fare) candidato e i rumors sono già al lavoro preconizzando che potrebbe dirsi fuori dalla coalizione se dovesse essere scelto il candidato Pd e che starebbe guardando altrove, non si sa se verso i civici di Felicioni & c, verso il Terzo Polo.

Marisa Colibazzi