Tra storia e boschi a Montefalcone ecco che apre Sibilia

Un impettito sperone di roccia. Uno affaccio potente sui Sibillini. Una rocca dove fu tratto prigioniero Rinaldo da Monteverde. Un ardito traforo ottocentesco del Valico delle Scalette. Un ricco museo di fossili e minerali. E poi boschi, cammini, silenzio. È Montefalcone Appennino. Luogo incantato e celebre per l’ospitalità. Chi non ricorda la trattoria di Quintilia (ne parlavano le guide più prestigiose), il bar di Luisa, il forno di Polò e in tempi più recenti la pizzeria all’ingresso del paese, le fragranze dei dolci, i profumi delle pietanze che si diffondevano lungo i viottoli? Ospitalità, abbiamo scritto, ed anche accoglienza. E proprio su questa linea si muoverà chi gestirà dall’otto marzo prossimo la rinata e storica pizzeria un tempo chiamata Chiodo Fisso. Ora invece ha cambiato nome. Il nuovo è Sibilia con un ammiccamento alla mitica Sibilla, "Là, sovra i gioghi dell’Appennin selvaggio, fra l’erte rupi una caverna appar: vegliano le sirene quel faraggio, fremono i canti e fanno delirar." come scriveva Aristide Sartorio. Ecco un rimando alle radici e al nuovo. A riaprire il locale sarà la cooperativa sociale Nomeni che assicura qualità e vicinanza al genius loci. "La pizzeria – assicurano - farà uso di farine biologiche, al germe di grano e macinate a pietra per offrire impasti in cui riconoscere l’identità del territorio, caratterizzati da alta idratazione e lunga maturazione perché risultino croccanti, leggeri e digeribili. Per i condimenti saranno utilizzati prodotti locali, i cui sapori raccontano la storia dei nostri monti". Ma c’è di più. "Come richiede il rito sacro dell’ ospitalità che si tramanda di generazione in generazione, i clienti saranno accolti e serviti con cura, con particolare attenzione a quanti sono affetti da allergie, intolleranze o celiachia". Sibilia, che garantirà anche un servizio di delivery, vuole essere, assicurano i nuovi gestori, "un luogo di incontro e un laboratorio di idee, al servizio di un territorio bellissimo che va salvaguardato e valorizzato". Volete già prenotarvi? pizzeria Sibiliaecco i numeri: 3396560492 o 0734067136

Adolfo Leoni