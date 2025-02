Tra storia e tradizioni, a Grottazzolina ‘I giorni delle candele’

Una passeggiata che mescola storia, tradizioni e curiosità del territorio. E’ stata denominata ‘I giorni delle candele’ l’iniziativa alla sua prima edizione che si svolgerà a Grottazzolina oggi e domani. Promossa dall’associazione ‘Marche Place’ di Carla di Cintio, il programma vuole ripercorrere la tradizione della candelora con laboratori e incontri di informazione storica e approfondimento culturale del territorio.

Il primo appuntamento si svolgerà oggi dalle 9,30 con ritrovo in piazza Umberto I di Grottazzolina a cui seguirà una visita a palazzo Benedetti alla scoperta della mostra dedicata ai ‘Piceni’ accompagnati dall’archeologa Carla Di Cintio a cui seguirà una vista della mostra dedicata alle erbe tintorie, tradizioni rurali e feste religiose legate al calendario pagano e cristiano.

La comitiva si muoverà poi dal centro storico verso la ‘Country House Montebello’; dove si terrà una lezione dedicata alla erbe spontanee dei campi per imparare a riconoscere quelle commestibili con particolare riferimento alla calendula.

Domani 2 febbraio con partenza nella tarda mattinata è prevista la ‘Passeggiata della Candelora’ che servirà a scoprire le virtù della calendula, usi pratici in cucina e per la cura del corpo. Per la passeggiata si raccomanda i partecipanti di indossare scarpe comode e abbigliamento idoneo, cestino, coltello e guanti per chi lo reputa necessario per raccogliere le piante.

Per info costi e prenotazioni è possibile contattare i numeri 331-566 3599 (Marisa) e 328-6691017 (Carla).

