Tradizioni popolari e momenti religiosi per il patrono San Vito

Tradizioni popolari e religioso per festeggiare San Vito patrono di Monte Vidon Corrado. L’Amministrazione guidata dal sindaco Elio Vincenzi e soprattutto la Pro Loco del paese, hanno lavorato per allestire il programma che si articolerà nel fine settimana, una buona occasione di condivisione, goliardia e l’occasione di ritrovarsi insieme.

Si partirà oggi al Teatro comunale alle 21,30 con lo spettacolo ‘Buonasera Marche Show’, condotto dal giornalista Maurizio Socci, in collaborazione con la commissione Pari opportunità della Regione e il Comune. Un modo per celebrare la nostra regione in chiave femminile.

Domenica spazio al Santo patrono San Vito con alle 18,30 Santa Messa celebrata nella piccola chiesa del Carmine nel borgo del paese a cui seguirà una solenne processione. Alle 20 in piazza dell’Amalassunta ci sarà l’apertura degli stand gastronomici e musica con ‘Good Vibrations’.