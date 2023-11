Traffica marijuana con i canali di quella legale. Quarantenne del posto rinviato a giudizio

Per aggirare i controlli utilizzavano i canali di trasporto della marijuana legalizzata terapeutica e sulla carta con una bassissima percentuale di principio attivo, ma in realtà era droga a tutti gli effetti. Per questo motivo era scattato il blitz della Guardia di Finanza di Fermo che aveva portato al maxi sequestro di 83 chili di sostanza stupefacente, pari ad un valore di circa un milione di euro, e la denuncia del destinatario dell’azienda destinataria della spedizione.

L’uomo, un fermano 40enne, è stato rinviato a giudizio e finirà alla sbarra per traffico di stupefacenti. L’operazione risale al novembre dello scorso anno quando i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, nel corso di mirate attività di controllo presso i depositi di diversi spedizionieri di Fermo, avevano individuato diversi pacchi emananti un forte odore di marijuana destinati a un’azienda attiva nel settore della rivendita di cannabis light a Fermo.

Gli accertamenti esperiti nell’immediato, costantemente coordinati dalla Procura della Repubblica, avevano consentito di rinvenire oltre 83 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sprovvista della relativa documentazione di acquisto e degli esami di laboratorio attestanti la quantità di principio attivo consentito per legge.

L’intervento eseguito aveva consentito di sottoporre a sequestro l’intero quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto e di denunciare il rappresentante legale della società destinataria della droga, ovvero il 40enne fermano rinviato a giudizio finirà alla sbarra per traffico di stupefacenti.

