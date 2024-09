Trafficante di droga intercettato: scattano le manette per il 65enne

Era ricercato da tempo in quanto considerato un pericoloso trafficante di droga e perché deve scontare una pena di 7 anni di reclusione. Alla fine è stato rintracciato e tratto in arresto da parte dei carabinieri di Pedaso su disposizione della Procura della Repubblica di Roma. I militari dell’Arma, dopo averlo individuato, hanno fermato un pregiudicato 65enne di origini pugliesi, ma residente a Fermo, che deve scontare la pena di sette anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel Lazio nel 2022. L’uomo muoveva ingenti quantità di cocaina e di droghe sintetiche ed era stato smascherato durante una sua ’trasferta d’affari’ nella capitale. Al termine del blitz, per lui sono scattate le manette. Non solo arresti da parte dei carabinieri della Comando provinciale di Fermo sul fronte stupefacenti, ma anche denunce e segnalazioni. A Porto San Giorgio i militari dell’Arma del posto e quelli di Pedaso, hanno fermato un giovane trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.

I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, incontrando forte opposizione da parte dei parenti presenti in casa, che hanno cercato di ostacolare in ogni modo gli inquirenti. Il giovane è stato segnalato per uso personale di stupefacenti e i componenti del nucleo familiare denunciati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Sempre a Porto San Giorgio i militari dell’Arma hanno segnalato due giovani marocchini trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. Stessa sorte è toccata ad una donna del posto, di 45 anni, che durante il controllo è stata trovata in possesso di una modica quantità di ’crack’. A Montegiorgio, i carabinieri hanno segnalato un 25enne del posto trovato all’interno del parco Pincio in possesso di uno spinello con hashish e una modica quantità della stessa sostanza. A Porto Sant’Elpidio i militari dell’Arma hanno segnalato alla prefettura un 36enne del posto perché trovato in possesso di uno spinello. Anche ad Amandola i carabinieri hanno segnalato alla prefettura un 36enne egiziano del posto, sorpreso in casa con quattro grammi di hashish. A Montegiorgio, i carabinieri hanno segnalato alla prefettura un 17enne di Monte San Pietrangeli, poiché controllato a bordo di un quadriciclo leggero e trovato in possesso di hashish e in stato di alterazione alcolica.

Fabio Castori