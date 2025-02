Traffico, senso unico per una parte di via Boni

Il comandante della polizia municipale di Porto San Giorgio, dottor Giovanni Paris, ha ordinato l’istituzione del senso unico della viabilità in parte di via Boni. Per la precisione il senso unico riguarderà il tratto di via Boni compreso tra il viale Cavallotto e via Trevisani. Sarà senso unico da est ad ovest. La variazione è stata resa necessaria in seguito alla richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte di un privato cittadino per poter eseguire dei lavori di sistemazione della propria abitazione. Nel darne notizia con un comunicato stampa l’amministrazione comunale raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica stradale allestita nella zona allo scopo e di comprendere i possibili disagi, che potrebbero verificarsi.