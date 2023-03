Trafugata in chiesa venti anni fa Tela dell’Ecce Homo ritorna a casa

La tela realizzata tra il 1775 e il 1785 (questa la datazione ipotizzata), raffigurante l’Ecce Homo, dopo 20 anni, potrà essere ricollocata al suo posto, nella chiesa di San Serafino da dove era stata trafugata 20 anni fa. La tela è stata ritrovata diversi mesi fa dai carabinieri del Nucleo di Tutela dei Beni Culturali di Ancona, in collaborazione con i colleghi della locale caserma, al termine di una intensa attività di indagine. Le condizioni del dipinto non sembrano ottimali (ma c’è chi ricorda che fosse un po’ malmessa già prima di essere oggetto di furto) per cui è presumibile che, prima di essere rimessa al suo posto, si renda necessario un minimo intervento di restauro. L’opera è di autore ignoto ma, stando ad esperti del settore, l’attribuzione è riconducibile ad un artista che si muoveva nell’ambito della famiglia Ricci, prolifica di artisti (peraltro altre tele dei Ricci sono presenti nella chiesa di San Serafino). L’altra mattina c’è stata la riconsegna della tela nelle mani del sindaco Endrio Ubaldi da parte dei carabinieri che hanno contribuito al ritrovamento. Da parte del sindaco Ubaldi è stata espressa grande soddisfazione, "e un immenso ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati per ritrovare questo dipinto e restituirlo alal comunità. Dipinto che tornerà ad arricchire il nostro già consistente patrimonio culturale.

m.c.