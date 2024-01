Tragedia nel casolare. Tenta di spegnere il rogo ma muore soffocato

Si chiamava Filippo Mattiozzi, aveva 55 anni e quando ieri, intorno alle 16,30, ha preso improvvisamente fuoco la canna fumaria dell’abitazione in cui viveva con la sua compagna, in via Ariosto a Cascinare, ha provato a spegnere l’incendio ma, alla fine, le esalazioni che ha respirato gli sono state fatali. Ad accorgersi di quanto stava accadendo nella casa che si trova appena fuori dall’abitato di Cascinare, una vicina che, notando il fumo denso che usciva dall’abitazione, ha pensato di allertare i soccorsi. La compagna di Mattiozzi ha cercato di dissuaderlo a restare in casa, urlandogli di uscire e mettersi in salvo. Inutilmente. Il 55enne, forse perché cercava di spegnere l’incendio o forse perché già indebolito dal fumo acre che stava respirando (aveva anche qualche problema di salute), non ce l’ha fatta a uscire. Nel frattempo, l’incendio aveva preso forza, il fumo aveva invaso i locali, i vetri delle finestre erano andati in frantumi e le fiamme sono divampate anche all’esterno. I vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio, non prima di aver portato all’esterno Mattiozzi le cui condizioni erano ormai disperate. I soccorritori arrivati sul posto con l’autoinfermieristica e l’ambulanza della Croce Azzurra, vedendo che la situazione era fortemente compromessa, hanno allertato anche Icaro che è arrivato di lì a poco per ripartire subito, senza paziente a bordo.

Per Mattiozzi non c’era più nulla da fare. La compagna, sotto choc, è stata visitata dai sanitari, ma non c’è stato bisogno di ricorrere al Pronto Soccorso. Ha preferito rimanere lì, insieme ai familiari di Mattiozzi che, nel frattempo, si sono precipitati sul posto e, insieme, hanno assistito alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’immobile e atteso il nulla osta del magistrato per il recupero della salma del suo sfortunato compagno di vita. Le operazioni di soccorso sono state seguite con profondo smarrimento da molti residenti, incapaci di credere che, in un lunedì da dimenticare, la piccola frazione dovesse ricordare ben due morti tragiche: quella del 17enne Mustapha avvenuta all’alba in un incidente e, a distanza di neanche 12 ore, quella di un loro compaesano, deceduto tra le fiamme nella sua casa. Sul posto, ieri sera, anche il sindaco Alessio Pignotti che ha espresso il suo cordoglio ai familiari di Mattiozzi. Sull’accaduto, indagano i carabinieri della locale stazione.

Marisa Colibazzi