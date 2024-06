Tragedia sulla Provinciale. Schianto, muore donna di 88 anni

Ha perso il controllo dell’auto di cui era alla guida riamando coinvolta in un incidente autonomo in cui ha perso la vita. Questo il tragico destino che ieri ha colpito Maria Teresa Gasparroni di 88 anni, donna molto conosciuta nel Fermano, moglie del noto conte Luigi Sempronio, famiglia nobile titolare di proprietà terriere estese su tutto il fermano e di varie strutture. Gasparroni era residente a Fermo e l’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 35 in contrada Cantagallo, (zona di confine tra i territori comunali di Fermo e Lapedona) intorno alle 15. La donna era alla guida della sua Fiat Panda, e stava viaggiando in direzione mare. Per cause in corso di accertamento, dopo aver superato una delle semicurve che caratterizzano quel tratto di provinciale, l’anziana conducente ha perso il controllo dell’auto che è prima uscita dalla sede stradale risalendo la scarpata laterale, per poi ribaltarsi su un lato, finendo in mezzo alla carreggiata. La dinamica dell’incidente, non ha lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza alla donna che nell’impatto è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono subito stati prestati i soccorsi dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso. Inutile ogni tentativo di salvare la vita all’anziana, per la quale non è stato potuto fare altro che costatare il decesso. Sul luogo dell’incidente, avvertiti dalle forze dell’ordine, sono arrivati uno dei collaboratori aziendali della famiglia Sempronio ed il figlio della donna deceduta. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo che hanno provveduto al recupero della salma. Per i rilievi dell’incidente utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Fermo, che si sono occupati anche della regolazione del traffico. La strada provinciale è stata infatti chiusa al transito fino alle 17.30, il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni inerenti sia la presa in cura della salma della donna da parte dell’agenzia incaricata ad effettuarne il trasporto all’obitorio dell’ospedale di Fermo, che la rimozione dell’auto incidentata. La notizia della morte di Maria Teresa Gasparroni, si è diffusa rapidamente in tutto il fermano, dove la donna e la sua famiglia di appartenenza sono storicamente conosciuti. La famiglia Sempronio è infatti proprietaria anche di varie strutture turistico ricettive e agriturismo situati sulla costa e nella zona collinare del fermano.

Paola Pieragostini