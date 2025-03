Tragica caduta dal balcone, muore 60enne

Tragedia ieri mattina in via Cotechini, dove un 60enne è precipitato dal balcone della sua abitazione situata al terzo piano. Il volo di circa nove metri e il violento impatto al suolo non gli hanno lasciato scampo ed è morto sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Erano da poco passate le 8 quando è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e la polizia di Fermo. Vano ogni tentativo di rianimare il 60enne, il suo cuore aveva cessato di battere per sempre a causa delle molteplici lesioni riportate. Sul luogo della tragedia anche gli specialisti della polizia scientifica, che stanno cercando di ricostruire la dinamica fatti e stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.