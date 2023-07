Tragica scomparsa a 42 anni di Matias Faletra, un "Gigante Buono" per tutti

Un senso di smarrimento e di sconforto unito a un’immensa tristezza ha permeato la città di Montegranaro e il circondario, alla notizia dell’improvvisa scomparsa, a soliu 42 anni, di Matias Faletra. Un infarto fulminante lo ha portato ad esalare l’ultimo respiro nel tempo di un amen, trasformando una tranquilla serata in famiglia, in un doloroso incubo. Giovedì sera, prima di cena, Matias era intento a tagliare l’erba nel giardino di casa quando è accaduto l’imponderabile: lo ha colto un malore devastante e impietoso, che non gli ha lasciato scampo, facendolo cadere a terra, senza vita. In casa c’erano la moglie Federica e gli altri familiari che sono subito accorsi, allertando anche i soccorsi, ma ogni tentativo dei sanitari del 118 e dei militi della Croce Gialla, per riportare in vita Matias è risultato vano, mandando in frantumi ogni speranze dei suoi cari di poterlo ancora avere con loro. Pare che il 42enne non avesse problemi di salute che potessero far pensare a un collegamento con la morte improvvisa. Non è escluso che il caldo torrido di questi giorni possa aver influito sul tragico accaduto ma sarà l’esame autoptico (fissato per lunedì) a fornire elementi più puntuali.

In attesa dell’autopsia non sono stati ancora fissati i funerali. Il 42enne era impiegato da tempo, in un noto calzaturificio della città, aveva una marea di amici con cui condivideva anche la passione per il calcio e, per la sua stazza e per quel suo carattere gioviale ed aperto verso tutti, gli avevano dato l’affettuoso soprannome di ‘gigante buono’. La moglie, Federica è una delle colonne portanti della cooperativa EraFutura che gestisce il Centro Giovanile Casette (a Sant’Elpidio a Mare) dove, in segno di lutto e di rispetto, ieri sono state annullate tutte le iniziative in programma nei prossimi giorni.

Marisa Colibazzi