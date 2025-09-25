Traini: "Continuità e vicinanza alle aziende"

Carifermo rinnova anche quest’anno la propria presenza alle fiere milanesi di settembre, il Micam e Lineapelle, punti di riferimento per il settore calzaturiero/moda. Per la prima volta le date del Micam e di Lineapelle non hanno coinciso, a differenza delle edizioni precedenti: una scelta legata a motivazioni organizzative connesse anche al calendario delle Olimpiadi Milano-Cortina. Una delegazione fermana è presente a Lineapelle, dopo la trasferta del Micam. In questi giorni si è registrata una buona affluenza, con stand visitati da operatori nazionali e internazionali. Lineapelle si conferma un appuntamento importante per il settore, dal quale partire ed avere riscontri per pianificare le prossime stagioni, con un cauto ottimismo dato dall’interesse riscontrato. Come già registrato al Micam, nonostante un contesto economico caratterizzato da incertezze geopolitiche e dalla volatilità valutaria – in particolare per l’esportato verso gli Stati Uniti, dove al dazio del 15% si aggiungono le oscillazioni del dollaro – le aziende presenti si contraddistinguono per resilienza e capacità di produrre prodotti innovativi e si sono dette moderatamente soddisfatte delle opportunità di incontro e sviluppo con i buyer italiani ed esteri, determinate nel guardare al futuro.

Spiega il direttore generale Ermanno Traini: "La Banca partecipa da sempre con la stessa convinzione: essere al fianco dei propri clienti, sostenendo le imprese del territorio, rafforzando le relazioni, con una consulenza che porti a soluzioni sartoriali e valorizzandone la capacità di innovare, confrontandosi con i mercati. La nostra presenza vuole testimoniare continuità e vicinanza alle aziende e ad un intero comparto che, nonostante le difficoltà del periodo, trova in questi momenti una vetrina di rilievo sia a livello nazionale che internazionale. Essere presenti oggi vuol dire crederci nell’accompagnare le imprese nelle sfide di domani: Carifermo continua a confermare così il proprio ruolo di partner storico e strategico per il comparto calzaturiero e il suo indotto".