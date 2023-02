Traini lascia: "Ma non farò il sindaco"

Più volte annunciate, alla fine le dimissioni dell’assessore al bilancio e ai servizi sociali, Marco Traini sono arrivate. A comunicarlo è stato il sindaco Nazareno Franchellucci con un messaggio che ha sorpreso più per la laconicità e per l’assenza di un qualsiasi commento, che non per il resto. "Sarà mio compito, in tempi rapidissimi, non appena mi sarò confrontato nelle prossime ore con la maggioranza, decretare il nuovo assetto della giunta che guiderà la città negli ultimi tre mesi di amministrazione".

Si vedrà se sarà un rimpasto, se sarà nominato un traghettatore o se il sindaco avocherà a sé le deleghe di Traini tanto più che c’è un bilancio di previsione da approvare che Franchellucci intende lasciare a chi verrà. Più espansivo Traini che parla come Progetto Civico Pse (era in giunta come La città del fare) e annuncia che si candiderà alle elezioni, "ma non come candidato sindaco", con una lista "che porti ad amministrare in maniera partecipata con i cittadini per obiettivi comuni". Cosa ha portato alla rottura? Che Traini aspirava a una nuova coalizione prevalentemente civica, seppure con i partiti "ma libera di tracciare un nuovo solco. Nonostante i miei ripetuti appelli la parte organica dell’attuale coalizione ha preso una decisione in senso opposto, preferendo annunciare la candidatura a sindaco di un uomo di partito, di lunga esperienza, piuttosto che andare verso una nuova coalizione che, aperta ai partiti, avesse una forte connotazione civica". E siccome ha sempre detto, fin dall’inizio del suo mandato "che non avrei partecipato alle elezioni senza un chiaro progetto civico", se n’è andato a creare un nuovo progetto civico, l’ennesimo di questa tornata.

Gli obiettivi? "Col mio gruppo di lavoro, siamo convinti che la città ha bisogno di una svolta epocale, avulsa da qualsiasi monopolio politico, a stretto contatto con i cittadini per fornire risposte concrete per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico". La sua esperienza la mette a disposizione "di quei cittadini che vorranno pensare a un nuovo progetto politico per tutti gli elpidiensi, insieme, in una coalizione che definirei di moderati, con la consapevolezza di poter creare un nuovo slancio per tutta la nostra città". Ancora più sibillino Traini quando aggiunge che dipende "se ci sarà la volontà di altri soggetti di fare una vera coalizione, facendo un passo indietro un po’ tutti, per un vero progetto comune".

Marisa Colibazzi