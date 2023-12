Traliccio conteso: ora ci sono i fondi per fare i lavori

Fermo, 29 dicembre 2023 – La soddisfazione di maggioranza, opposizione e popolazione tutta per la risoluzione dell’atavico problema ex fornace Branella ha fatto mettere un po’ da parte una questione, peraltro di nessuna implicazione con la sorte dell’ex fornace, ma che negli anni passati è stata oggetto di infinite discussioni e polemiche. Ci riferiamo al traliccio dei cavi dell’alta tensione, con accanto una centralina elettrica, un impianton di proprietà delle ferrovie esistente in via delle Regioni, nel quartiere nord.

Alle loro emissioni di onde elettromagnetiche venivano attribuite le maggiori responsabilità delle tante e gravi malattie che si registravano nella zona, diversamente che altrove. Di conseguenza la richiesta, unanime, era l’interramento di quelle strutture.

Il problema naturalmente era come finanziarlo. In una delle ultime volte che se n’è discusse in Consiglio comunale, l’allora consigliera, Maria Lina Vitturini, che aveva fatto della lotta alle strutture emittenti onde elettromagnetiche, il suo principale impegno politico, affermò che l’amministrazione meglio avrebbe fatto a puntare sull’interramento dei cavi dell’alta tensione di via delle Regioni, piuttosto che alla riqualificazione del lungomare "poiché la salute umana viene prima di qualsiasi altra cosa".

La sua proposta non ebbe seguito, come non l’ebbe quella di utilizzare il ricavato dalla vendita del 49% della società partecipta San Giorgio Energie. Intanto l’interramento dei cavi dell’alta tensione veniva sollecitato con raccolta di firme, svolgimento di affollate assemblee pubbliche e fiaccolate.

Tra le ipotesi in discussione, a cui avevano aderito anche le forze politiche, c’era quella di ottenere l’interramento come opera compensativa al piano attuativo dell’ex fornace Branella, che in quegli anni però era ancora in "mente dei".

Adesso il piano è stato predispoto ed approvato dal Comune, ma dell’eliminazione del traliccio non si è più parlato. Non ci sono più malati? E’ passata la paura delle onde elettromagnetiche? Oppure, dopo tante battaglie inutili, la gente si è convinta che non resta altro da fare che mettersi il cuore in pace? In ogni modo, da segnalare la buona politica avviata dalla società Gabrielli, nuova proprietaria dell’ex fornace, la quale tra le opere compensative all’esecuzione del piano attuativo ha messo 180.000 euro a disposizione dei residenti per l’opera che volessero realizzare con quei soldi.