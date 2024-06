Fermo, spunta un traliccio per la telefonia mobile: residenti sul piede di guerra

Fermo, 7 giugno 2024 - Residenti e imprenditori sul piede di guerra per il traliccio, alto circa 36 metri, installato nella zona industriale di Campiglione di Fermo a ridosso delle aziende e delle abitazioni.

Dalla cima del traliccio partirà un ripetitore di telefonia mobile 5g della compagnia Iliad, che dovrà servire l’intero territorio. Oltre all’ingombro e all’impatto paesaggistico, la gente è preoccupata per gli effetti che un ripetitore di tale portata potrà avere sulla loro salute.

“Da un giorno all’altro – spiega il titolare di un’impresa del posto – ci siamo visti spuntare questo impianto mastodontico senza che nessuno ci avvertisse o ci chiedesse un parere. Il traliccio è stato installato praticamente a ridosso delle aziende del posto, in alcuni ad appena qualche metro di distanza”.

Gli fa eco un altro imprenditore che si ha visto spuntare il palo di circa 36 metri ad un paio di metro dalla sua fabbrica di calzature: “Tutto questo ci è sembrato strano, perciò abbiamo chiesto chiarimenti in Comune, ma ci è stato risposto che non dipendeva da loro. In realtà nel cantiere è esposto la regolare concessione dell’ufficio urbanistica e il traliccio e stato issato sul territorio comunale. Chi di dovere ci dica la verità e ci spieghi cosa sta succedendo e perché”.

I residenti sono imbufaliti per l’istallazione del ripetitore senza che nessuno li abbia consultati: “Noi ci viviamo in questa zona e siamo in casa per molto tempo durante la giornata. Chi ci dice che l’impianto non è dannoso per la salute dei cittadini? Abbiamo intenzione di attivare una raccolta firme e se dovesse servire fare anche un esposto agli enti preposti”.

Ad oggi la comunità scientifica non è ancora certa delle conseguenze dell’inquinamento da elettromagnetismo sull’uomo e ancor di più sulle persone più deboli come bambini e malati. In ogni caso consiglia cautela e prudenza suggerendo di evitare l’installazione di ripetitori vicino a luoghi abitati.

In proposito è importante segnalare che, ciascun cittadino, quando ritiene che un ripetitore sia stato installato in violazione delle norme di legge, e dunque a meno di 70 metri da abitazioni private, scuole o ospedali, può opporsi presentando un esposto alla Procura della Repubblica, ai carabinieri, al ministero dell’Ambiente, al ministero della Sanità, all’Arpa. Oppure può rivolgersi al giudice impugnando l’eventuale atto amministrativo che ha concesso l’installazione.

Da un punto di vista normativo in tema di installazione di ripetitori telefonici vicino alle abitazioni, dobbiamo fare un salto indietro al 2002, quando il decreto Gasparri ha concesso maggiori libertà nel posizionamento di ripetitori per la telefonia mobile sul territorio nazionale. Secondo questa legge, infatti, i ripetitori dovevano considerarsi vere e proprie opere di urbanizzazione primaria ed essere trattati, dunque, allo steso modo. In proposito va precisato che il Comune non ha alcun potere di interferire nella scelta del luogo di installazione di ripetitori telefonici.