Trambusto a Montappone: rifiuta l’accertamento sanitario, scatta il tso

Doveva essere un semplice accertamento sanitario, ma alla fine dopo i reiterati rifiuti del giovane è stato predisposto un Tso (trattamento sanitario obbligatorio). L’episodio ha creato un po’ di trambusto martedì sera intorno alle 19,15 a Montappone, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e della Stazione di Falerone oltre ai vigili del fuoco di Fermo. Il giovane di 32 anni che vive da solo ormai da diverso tempo, e che purtroppo ha perso entrambi i genitori anni fa, negli ultimi mesi aveva iniziato a manifestare segnali di insofferenza, tanto che durante l’estate aveva iniziato ad isolarsi completamente dal resto della comunità.

Proprio questo ha spinto l’autorità sanitaria ad effettuare un accertamento programmato. Purtroppo all’arrivo del medico il giovane si è rifiutato, e questo ha fatto scattare il Tso. Sul posto sono giunti i militari, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, questo purtroppo ha prodotto l’immediata reazione del giovane che si è barricato in casa rifiutando categoricamente di aprire. A questo punto sono intervenuti prima i vigili del fuoco che sono entrati in casa, poi i carabinieri che alla fine sono riusciti a convincere il ragazzo a farsi trasferire all’ospedale Murri di Fermo, dove si trova tutt’ora ricoverato per alcuni accertamenti sanitari.

a.c.